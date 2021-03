STF a serviço de Lula e Bolsonaro

1 – Em vez de tornar viável a substituição do presidente da República por alguém que compre vacinas para imunizar o povo e convença os cidadãos a ficarem em casa, o STF se reuniu para limpar a ficha do petista, que nomeou grande parte deles. 2 – Fachin anulou 4 processos em que o réu-mor do mensalão foi condenado. 3 – Gilmar dedicou-se à condenação de Moro, que o apenou e de cuja popularidade sente óbvia inveja. 3 – Lewandowski desconheceu milhões devolvidos por corruptos no voto em que definiu o juiz da Lava Jato como arbitrário e parcial. 4 – O “excelso pretório” agiu como um penico sem tampa. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

