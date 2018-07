Somos todos idiotas?

Chega a ser constrangedor comentar um entre os muitos destaques das decisões absurdas tomadas pela maioria da Segunda Turma do STF na tarde da terça-feira 26 de junho, mas, ainda assim, tomo a liberdade de escolher um tema: o arrogante desprezo manifestado por Gilmar Mendes, um dos responsáveis pelo despautério dos que impuseram mais uma derrota ao relator da Lava Jato, Edson Fachin, pela jurisprudência do colegiado e pela inteligência da patuleia que lhe paga o mais alto salário do serviço público no Brasil. Ao argumentar que a decisão de mandar soltar Zé Dirceu não desafia a autorização dada pelo plenário de dar início ao cumprimento de pena de condenados em segunda instância, Sua Magnificência nos chama todos de idiotas. Terá ele razão? Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas de quarta-feira 27 de junho de 2016.

