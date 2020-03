Socorro do governo não sai do papel

De cada R$ 100 anunciados pelo governo para o enfrentamento da pandemia da covid-19, R$ 64 não saíram do papel porque o governo não encaminhou as propostas ou o Congresso ainda não votou os projetos de lei que estão sendo usados para acelerar as ações, incluindo as para ampliar a rede de proteção à população de baixa renda. Levantamento feito pelo Estadão/Broadcast mostra que do pacote de R$ 308,9 bilhões, 63,9% (R$ 197,5 bilhões) não passaram do anúncio e não chegaram na ponta que mais precisa. Esta constatação objetiva e fria denuncia um antiquíssimo problema de nossa gestão pública, que vem de muito antes de Bolsonaro, mas também a ineficácia da equipe econômica de Paulo Guedes e a indiferença co Gonresso comandado p0r demagogos.

Assuntos para comentário da sexta-feira 27 de março de 2020

1 – Haisem – De cada 100 reais, só 36 reais saem do papel – diz a manchete de primeira página do Estadão hoje. O que você tem a dizer sobre essa trágica realidade brasileira revelada na crise do coronavírus

2 – Carolina – Você tem alguma explicação para o fato de propostas como cortes de salários nas cúpulas e entre servidores dos três poderes da República morrerem na praia antes de a covid-19 se agravar no Brasil

3 – Haisem – Casos graves sobem 40% e São Paulo pode ampliar restrições – é o título de outra chamada no alto da primeira página do Estadão hoje. Esta notícia o surpreendeu

4 – Carolina – Quais são as boas notícias do mundo que você vai comentar hoje

5 – Haisem – O que você achou de o Congresso estar triplicando de 200 reais para 600 reais o dinheiro público a ser distribuído entre os brasileiros mais pobres nesta crise do coronavírus

6 – Carolina – O presidente sou eu, pô, afirma Bolsonaro – é o título de outra chamada de primeira página no9 Estadão de hoje. Por acaso, você acha que há alguma dúvida quanto a isso

