Socorrendo Lula

Desde que se configurou a prisão inevitável de Luiz Inácio Lula da Silva após julgamento dos embargos de declaração da defesa pelo TRF-4 na semana que vem, os devedores do ex petista e mais alguns ministros oportunistas do STF interessados em tirar proveito pessoal se dedicam com todo fervor a um esporte favorito no STF, o empurra Cármen. Embora, como tenha lembrado o colega Merval Pereira, de 194 países da ONU 193 autorizam prisão de condenados após segunda instância, disparadores de habeas corpus, principalmente Marco Aurélio Mello e Gilmar Mendes, têm desafiado três decisões por 6 a 5 de 2016 no plenário neste sentido, submetem Cármen Lúcia, presidente da Corte, a vários tipos de vexame para que a ponha novamente sob votação.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da quarta-feira 21 de março de 2018, às 7h30m)

Abaixo, assuntos do comentário:

1 – Haisem Manchete do Estadão hoje registrou: “Impasse sobre 2.ª instância agrava crise no Supremo”. Por que o jogo de empurra Cármen virou o esporte favorito no STF?

2 Carolina – Qual o papel de Celso de Mello no vexame da reunião que não houve ontem na sala da presidente do STF?

3 – Haisem O que o relator da Lava Jato no STF Edson Fachin alegou para negar recurso do IDP contra prisão após segunda instância ao recusar embargos de declaração?

4 – Carolina Primeira página do Washington Post ontem pode ser o sinal que faltava que o golpe de mestre e a capitalização eleitoral pretendidos por Temer pode ter dado com os burros n’água na intervenção militar na segurança do Rio?

5 Haisem Por que o CNJ abriu investigação sobre atitude desrespeitosa da desembargadora Marília de Castro Neves do Tribunal de Justiça do Rio, que ofendeu Marielle Franco nas redes sociais?

6 – Carolina Por que o interventor militar abandonou a experiência modelo que estava implantando na Vila Kennedy na zona oeste do Rio?

7 – Haisem Procuradoria-geral da República inclui delação de Funaro na investigação de Temer. Você diria que tem batata assando no Jaburu?

8 – Carolina O que poderá acontecer com Zuckerberger, além de perder, 50 bilhões de dólares nos primeiros dois dias, depois que foi convocado a se explicar sobre quebra de sigilo de dados no Reino Unido?

