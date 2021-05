Sob o domínio da casta burocrática

De uma relação de 74 países, o Brasil tem o sétimo maior gasto com folha de pagamentos de servidores públicos: 12,9% do PIB. Os dados são de 2019 e consideram despesas com pessoal ativo de União, Estados e municípios. Penduricalhos para contornar o teto salarial de R$ 39,2 mil mensais, salários maiores do que na iniciativa privada e brechas para o acúmulo de remunerações são fatores apontados por especialistas para explicar a permanência do Brasil no topo do ranking. Um histórico de aumentos acima da inflação nos salários também contribui para o quadro. O Brasil vive sob o domínio dos marajás. É um verdadeiro estado de escravidão em que o pagador de impostos é submetido aos luxos e caprichos da alta casta burocrática estatal federal, incluídos aí os políticos, que agem como sócios de um clube privado.

1 – Haisem – Brasil é um dos países que mais gastam com funcionalismo público – Esta é a manchete da primeira página da edição impressa do Estadão deste dia de 18 de maio de 2021. Ela constata o pecado mais capital, a maior injustiça, o maior erro e nossa maior perdição. Você acha que ainda é possível superar isso

2 – Carolina – General Ramos assinou a lei do orçamento secreto – Este é o título de outra chamada no alto da primeira página do jornal desta terça-feira. Qual é, a seu ver, o significado simbólico dessa notícia

3 – Haisem – Prazo para que Enen seja feito em 2021 está mais apertado – Eis o título de mais uma chamada de primeira página do Estadão de hoje. O que essa perspectiva traz de mais relevante ao conhecimento do sofrido povo brasileiro

4 – Carolina – Comissão de Saúde rejeita medicamentos sem eficácia – Assim diz o título de outra chamada de primeira página do jornal que está circulando. O que essa notícia revela de importante para o pagador de impostos entender a gestão sanitária em nosso país

5 – Haisem – Caixa demite presidente e dois diretores da Funcef – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do Estadão hoje. Que efeitos práticos para a gestão pública da educação de mais essa medida

6 – Carolina – A celebração das milícias por Bolsonaro – Assim reza o título de seu artigo semanal publicado no Blog do Nêumanne do Portal do Estadão. O que de novo e especial traz o relato deste texto no atual panorama nacional