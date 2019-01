Só união evitaria Renan

Escolha do presidente do Senado pega fogo com Twitter de Renan Calheiros garantindo que ele não será candidato ao posto e lançamento de Simone Tebet (MDB-MS) ao lugar. Há vários candidatos melhores do que Renan sob vários critérios, desde a folha corrida até seus compromissos com a velha política, e sua correligionária é entre todos a que mais condições apresenta, mas até agora não se percebeu a que mais a favoreceria, qual seja a união das opções contra o “coroné” de Murici (AL), com as pretensões anunciadas por nomes tradicionais como Espiridião Amin e Tasso Jereissati. Com parte da bancada do PSL tendo optado por Renan, somente essa união seria capaz de enfrentá-lo.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player