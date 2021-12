Só Rivotril cura o Brasil, diz Jacob

1 – Diz o psicólogo #jacobpinheirogoldberg, em #doisdedosdeprosa, que o medo do Brasil só se curará com Rivotril já e várias sessões de psicanálise. 2 – Ao completar 88 anos na quarta-feira, 1.º de dezembro, o criminalista contou que usa faca de cozinha da mãe contra preconceito antijudeus. 3 – E também que acredita na eternidade e, por isso, concorda com peter pan, herói infantil que tratava a morte como sendo uma “grande aventura”.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui