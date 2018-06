Só pra enganar trouxa

Meu Direto Ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na manhã de 16 de fevereiro de 2018 opinando sobre os seguintes temas: a intervenção federal na segurança do Estado do Rio depois do caos do carnaval; o falso desgaste do desastrado-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia; a invenção do Ministério da Segurança Publica para enganar trouxa; o ataque da procuradora-geral da República ao líder do governo na Câmara dos Deputados, acusado até de pistolagem; e o Rio entregue às enchentes e às baratas pela ausência de autoridades. Alexandre Garcia comentou a intervenção na segurança pública do RJ; a crise migratória em Roraima; e os depoimentos dos delatores da JBS, Joesley e Saud, agora que já se sabe que Janot contou sobre Marcelo Miller e Joesley quer que valha acordo de leniência. Em Direto da Fonte, Sonia Racy abordou a desistência do apresentador da Globoi Luciano Huck de disputar as eleições.

Para ouvir clique aqui