Só novo atentado mudaria quadro

Será que nem agora, que Jair Bolsonaro aparece na primeira pesquisa do segundo turno do Ibope Estadão Globo com 19,3 milhões de votos a mais do que Lula/Haddad, do PT, as autoridades de segurança pública dão ao povo brasileiro, que elege o próximo presidente informações confiáveis sobre o atentado a faca de que ele foi vítima em Juiz de Fora (MG), em 6 de setembro? Não seria o caso de as Forças Armadas tomarem a si a tarefa de evitar que nova tentativa seja feita nos 12 dias que restam até a eleição e nos mais de 2 meses até a posse? Enquanto não forem dadas informações lógicas, confiáveis e insuspeitas por autoridade isenta qualquer temor é válido. Com a constatação de que os 47% de índice de rejeição de Lula/Haddad contra 35% de Bolsonaro, não há que esperar mudanças no panorama.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 16 de outubro de 2018, às 7h30m)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para o comentário da terça-feira 16 de outubro de 2018

1 – A manchete do Estadão é “Bolsonaro tem 59% dos votos válidos; Haddad, 41%”. Qual a principal novidade na disputa do segundo turno da eleição presidencial pela primeira pesquisa Ibope Estadão Globo?

2 – Que comentários você tem a fazer sobre os índices apurados pela pesquisa Ibope Estadão Globo sobre os índices de rejeição do eleitorado dos candidatos a presidente da República que chegaram ao segundo turno, Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT?

3 – O que você acha que levou o candidato favorito à disputa presidencial a visitar o famoso batalhão especial de polícia militar do Rio, o Bope, um programa, no mínimo, inusitado para um político que disputa uma eleição tão tensa e polêmica como esta?

4 – O que você acha que levou o candidato do PT à Presidência da República, a comunicar sua intenção de nomear o filósofo Mário Sérgio Cortella, e seu encontro com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal à época do famoso julgamento do mensalão Joaquim Barbosa?

5 – Você não acha no mínimo incoerente um candidato que, como Fernando Haddad, do PT, acusa o adversário, Jair Bolsonaro, do PSL, de divulgar fake news, ser obrigado pelo Tribunal Superior Eleitoral a suspender propaganda eleitoral em que o acusava de ter votado contra a lei que protege pessoas com deficiência?

6 – Por que o Tribunal Superior Eleitoral não aceitou pedido dos advogados do candidato petista Fernando Haddad para retirar do ar da propaganda do adversário do PSL, Jair Bolsonaro, referindo-se a suas relações pessoais com o venezuelano Nicolás Maduro e Zé Dirceu?

7 – Quais são as chances de sucesso que você prevê para a cruzada empreendida pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, para juntar líderes de vários partidos numa tal Frente Ampla pela Democracia pró Haddad e contra Bolsonaro?

8 – Depois do tumulto criado pelo ex-governador do Ceará Cid Gomes ao dizer que o PT vai perder feio a eleição e merece, porque não fez mea culpa, num evento marcado pelo governador reeleito, o petista Camilo Santana, o que você espera da participação do irmão dele, Ciro Gomes, candidato derrotado do PDT à Presidência e que está em Paris, e não na campanha de Fernando Haddad no Brasil?

