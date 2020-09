Só Moro derrotará bolsolulismo em 2022

O jornalista José Nêumanne Pinto acha que a força política que mais se destaca no momento com perspectivas para decidir a eleição presidencial de 2022 é o bolsolulismo com uma eventual disputa em segundo turno entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula da Silva ou algum poste petista ou esquerdista por este apoiado. Mas ainda falta muito tempo para a eleição e o desafio de uma economia destroçada pela pandemia e pela incompetência do governo ainda deixa tudo em aberto em 13 anos de déficit público pela frente. A afirmação foi feita no Papo com O Antagonista com Felipe Moura Brasil, que afirmou que pretendentes de partidos tradicionais, como o PT e o PSDB, deixarão a vaga para o ex-juiz Sérgio Moro, que atende aos anseios da sociedade por bandeiras que ainda continuam mobilizando eleitores fora da esquerda e da direita.