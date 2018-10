Só Jesus na causa

Na ânsia de superar a diferença de 16 milhões de votos que o separa do candidato mais votado à Presidência (Jair Bolsonaro), Fernando Haddad, o codinome de Lula, foi pedir ajuda a Cristo na Igreja dos Santos Mártires, no Jardim Ângela em São Paulo, fazendo o caminho de volta do PT à Igreja Católica onde o partido foi fundado. O segundo turno da eleição presidencial, portanto, voltou à sacristia como nos tempos de São Bernardo. Se gostou do vídeo, poderá inscrever-se no meu canal e, então, será avisado sempre que eu gravar algum novo vídeo.