Só esquisito, presidente?

O presidente Jair Bolsonaro disse que considerou “esquisito” o relatório da auditoria americana Cleary Gottlieb, que recebeu R$ 48 milhões para fazer uma auditoria em que não encontrou nada de corrupção nas relações entre BNDES e JBS. “Esquisito” é muito pouco. Primeiro porque é muito dinheiro público gasto numa auditoria que não teve acesso a todos os documentos do negócio. Em segundo lugar, porque o escritório contratado presta serviços à Odebrecht, que deu um calote bilionário no banco público. O capitão disse que conhece o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, desde garoto. Tem certeza, chefe?

Assuntos para comentários da quarta-feira 29 de janeiro de 2020

1 – Bolsonaro vê ‘coisa esquisita’ em contrato do BNDES – registrou em primeira página o Estadão de hoje. Será que esta novidade pode alterar a rotina de a alta administração do banco estatal em negar o óbvio da caixa preta dos ilícitos do banco estatal

2 – Governo muda presidente do INSS e fala em zerar fila – diz título de notícia ao lado dessa na primeira página do Estadão de hoje. Como você recebe outra notícia de demissão no alto escalão do governo federal

3 – A ordem que o presidente da República, Jair Bolsonaro, deu para a demissão do número 2 da Casa Civil – Vicente Santini – significa, a seu ver, uma mudança quanto à tolerância do chefe do governo quanto a pessoas próximas a seu clã

3 – O que você tem a dizer sobre o apoio dado por André Mendonça, advogado-geral da União, à criação do juiz de garantias pelo Congresso Nacional com inspiração e apoio do Supremo Tribunal Federal

4 – Qual é o significado, a seu ver, do encontro ontem do ministro da Justiça, Sergio Moro, com o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e com o juiz da Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas

6 – Brasil tem 3 casos suspeitos; empresas cancelam viagens – é a manchete de primeira página do Estadão hoje. Isso significa, a seu ver, que entramos na rota do pânico do coronavírus

7 – MEC divulga resultado do Sisu após aval da Justiça – é outro título de chamada de primeira página do Estadão. Você acha que essa decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, pode tranqüilizar os atingidos pelo erro do Enem definitivamente

8 – O que você tem a dizer sobre o artigo do professor Carlos Alberto Di Franco – Jornais, um balanço – na página 2 do Estadão de anteontem