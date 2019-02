Só concorrência conserta Vale

Antigo Departamento Nacional da Produção Mineral virou Agência Nacional de Mineração, mas manteve seu diretor, Victor Bicca, e com ele também remanesce a certeza de que tudo será como dantes na mina de Abrantes. Decisão de acabar com todas as represas com rejeitos minerais a montante de edificações e rebanhos, tomada pelo governo federal, em nada mudará o pânico de pessoas e o risco dos animais à mercê de seus arrombamentos. A solução não é reestatizar, como exige a esquerda, nem reprivatizar, como anuncia a autoridade de plantão. Mas, simplesmente, acabar de vez com o monopólio da Vale, permitindo a abertura de outras mineradoras e autorizando-as a se vigiarem umas às outras.

