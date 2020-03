Siga Trump, Bolsonaro!

Concordo com Bolsonaro: não vá pra rua, Este foi o título de meu vídeo de sábado. Domingo, contudo, o presidente mudou de ideia e quebrou dois protocolos da situação: a determinação médica de ser isolado enquanto espera o segundo teste que definirá se foi contaminado, ou não, por seu secretário de comunicação, Fábio Wajngarten, e, como já se sabe agora, mais quatro companheiros de viagem à Flórida na semana anterior. A outra foi aparecer cumprimentando manifestantes de Brasília com os quais topou, contrariando sua própria recomendação. Desta vez, ele errou. Pode corrigir esses dois erros se seguir o presidente dos EUA, Donald Trump, que também pode se ter contaminado, pois, no mínimo, Wajngarten esteve bem perto dele. Depois de haver menosprezado a gravidade do coronavírus, o americano voltou atrás quando foi declarada pandemia pela OMS e com o avanço vertiginoso do vírus na Europa. Chegou até a fechar as portas para europeus, menos britânicos. Como ele, Bolsonaro também pode ser mais rigoroso e exigir o mesmo dos até agora omissos Maia e Alcolumbre. Deus o guie. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui