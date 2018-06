Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da manhã de quinta-feira 15 de fevereiro de 2018 e comentou o show de lógica, clareza e simplicidade do parecer de Raquel Dodge recomendando que o STF negue o habeas corpus preventivo pedido pela defesa de Lula, condenado em segunda instância; o constrangimento causado pelo desastrado-geral da PF no Palácio do Planalto; a decisão de Cármen Lúcia de manter suspensa a posse de madame PTB no Ministério do Trabalho; o pedido do compadre de Lula para ser excluído do processo das reformas do sítio em Atibaia, atribuído pelo MPF a Lula; a desculpa amarela de Pezão, escondido em Piraí do festival de violência que foi o carnaval do Rio; a situação calamitosa da Venezuela; e o carnaval da hipocrisia que está por trás dos protestos políticos na Marquês do Sapucaí. Alexandre Garcia abordou os seguintes temas: Marisa Letícia não consegue absolvição; novela Cristiane Brasil continua; e Cármen Lúcia na CNBB. Em Direto da Fonte, Sonia Racy contou que ditador da Guiné Equatorial montou camarote na Sapucaí.

