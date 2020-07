Serra, corrupção às antigas

Enfim, um tucano paulista de altíssima plumagem, o senador, ex-prefeito da capital e ex-governador do Estado José Serra teve R$ 40 milhões em conta bloqueada no exterior em investigação da Operação Lava Jato, atualmente combalida por insuportável pressão de altos dirigentes da República, tais como Jair e Flávio Bolsonaro e o PGR,, Augusto Aras. Sua Excelência cuspiu na memória de Franco Montoro, que o lançou na gestão pública, e no futuro da própria filha, Verônica, tida como de sua maior predieção e sócia na off shore que recebeu, conforme o MPF, as propinas da Odebrecht que provocaram os mandados de busca e apreensão em imóveis da família na sexta-feira 3. Esta é mais uma prova cabal de que tucanos e petistas em matéria de furto do erário não são adversários como querem parecer, mas amigos ocultos. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui