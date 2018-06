Será um truque?

Defesa de Lula apresentou ao STF embargo regimental impróprio para se aproveitar de decisão que a Segunda Turma do STF de fato não tomou de retirar competência de Moro no processo sobre sítio de Atibaia e ela foi corretamente negada três vezes, a primeira monocrática do relator e a última por unanimidade, mas depois foi aceita por três (Toffoli, Lewandowski e Gilmar) a dois (Celso e Fachin) de forma inesperada e inexplicável. Resolveu fechar o caixão se aproveitando da confusão e o sorteio do relator caiu em Toffoli, que a negou, pondo água no chope do PT. Mas o ministro não a mandou para o lixo, o lugar apropriado e deu 15 dias para a defesa corrigir o próprio erro e consultar o MPF e o juiz. Não é “manteve com Moro”, certo? Este é meu comentário no Podcast Estadão Notícias, que circula no Portal do Estadão desde as 6 horas da sexta-feira 6 de maio de 2018.

