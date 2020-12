Será que existe uma Abin do B?

A revista Época informou que um servidor citado pelo relatório atribuído à Abin foi exonerado ‘a pedido’ há duas semanas e outras duas sugestões foram seguidas pela defesa: apresentação de um pedido de Lei de Acesso à Informação para colher provas de que o perfil de Flávio foi acessado indevidamente pela Receita e a apresentação de uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República. Em despacho, a ministra do STF Cármen Lúcia afirmou que o caso ‘é grave’ e aponta para descumprimento de decisão da Corte, que firmou entendimento de que a Abin só pode fornecer dados quando comprovado o interesse público da medida e sob controle do Judiciário, ficando vedado o repasse de informações de inteligência com objetivo de atender interesses pessoais ou privados. Urgem providências dos omissos pais da pátria.

1 – Cármen cobra explicação sobre ajuda de Abin a Flávio – Este é título de chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão de hoje. O que, afinal, a ordem da ministra do Supremo Tribunal Federal vai produzir, de fato, algo de concreto no escândalo da arapongagem de fiscais da Receita Federal que investigaram extorsão do primogênito do presidente

2 – Que razões o procurador-geral da República, Augusto Aras, explicitou para chamar de “informais” as ações da Operação Lava Jato em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro

3 – Ex-supertele, Oi é arrematada pelas concorrentes – Este é o título de outra chamada de primeira página. Que lições traz esta notícia para reforçar o combate à corrupção, que foi completamente negligenciado na gestão de um presidente que nele apoiou parte fundamental de suas promessas de campanha

4 – Mudança do Fundeb dá 12 bilhões de reais de escolas públicas às religiosas – É a manchete de primeira página do jornal de hoje. Que tipo de fé em Deus pode justificar esse desfalque na verba já escassa da educação leiga para a confessional, com previsíveis conseqüências funestas para um setor que já é tão carente de recursos públicos

5 – EUA inicia campanha em massa contra covid – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do Estadão hoje. Quais as lições dadas pela maior potência militar do planeta ao Brasil no dia em que o Colégio Eleitoral exerceu o princípio do rodízio no poder como essencial à manutenção de uma democracia que já tem mais de 200 anos

6 – Não há vacina nem cura contra estupidez – Este é o título de seu artigo publicado hoje no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. O que justifica uma frase tão dura a respeito da condução de nossa política e da gestão pública