Sequestrado pacote anticrime

Na quinta-feira 28 de março o dólar abriu cotado a R$ 4 depois de a Bolsa de Valores ter registrado na quarta-feira 27 queda de 3,57%, o pior índice desde a greve dos caminhoneiros (4,49). Foi o reflexo da PEC do Orçamento votada na Câmara na terça e do bate-boca entre Bolsonaro e Rodrigo Maia, que provocou dúvidas de investidores sobre eventual sucesso da reforma da Previdência. Há no Congresso e na cúpula do Judiciário movimento subterrâneo o Mela Jato), muito mais perigoso que é o uso dessa proposta de Paulo Guedes como refém do pacote anticrime de Sérgio Moro, sequestrado em gavetas do Legislativo para blindar a duvidosa reputação de muitos figurões dos Poderes da República.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para o comentário da quinta-feira 28 de março de 2019

1 – Haisem – “Temor sobre Previdência derruba Bolsa e eleva dólar”, diz a manchete do Estadão hoje. Terá sido só por isso ou também pelo golpe dado pela Câmara para engessar ainda mais o Orçamento da República

2 – Carolina – O que ficou faltando você comentar ontem quando denunciou o assalto a mão desarmada com que a Câmara dos Deputados assaltou o Orçamento da República

3 – Haisem – Está claramente pintando um acordo entre o governo e o Congresso, especialmente a Câmara, no qual engavetar o pacote anticrime de Moro passa a ser uma espécie de resgate para aprovar a “nova Previdência”. Não é possível votar os dois? A troca vale a pena?

4 – Carolina – Ao dizer na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado que não vai brigar pelo cargo, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, deu algum sinal de desconforto com a condução baratinada do governo do projeto que entra em discussão na Comissão de Consstituição e Justiça da Câmara

5 – Haisem – Evitar uma manifestação de protestos estudantis no Mackenzie justifica a mudança do compromisso do presidente da República para o Comando Militar do Sudeste

6 – Carolina – Qual poderá ter sido o sentido da troca de farpas entre os presidentes da República e o da Câmara dos Deputados

SONORA_ RODRIGO MAIA 2803

SONORA_BOLSONARO 2803

7 – Haisem – O que poderia justificar a anistia prevista Na aprovação pela Câmara do projeto do deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, para anistiar dívidas de partidos políticos devidas à Receita Federal

8 – Carolina – O que foi descoberto nas mensagens decifradas do celular secreto de Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, dito operador de propinas do PSDB de São Paulo?