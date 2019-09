Senador prefere Moro em 22

Senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR), cuja emenda para limitar poder do STF foi derrotada no plenário do Senado por uma aliança entre esquerda, Centrão e governo Bolsonaro, disse que Moro teria tudo para ser o melhor ministro para substituir o decano Celso de Mello em novembro de 2020. Mas preferia que ministro da Justiça se apresente como opção para eleição presidencial em 2022. Em entrevista ao Blog do Nêumanne, reproduzida no site Estação Nêumanne (www.neumanne.com), ele contou ainda detalhes do acordão entre Alcolumbre, Maia, Toffoli e Bolsonaro, que também derrubou até agora instalação da CPI do Lava Toga, mas permitiu funcionamento de uma CPI para constranger a Lava Jato. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.