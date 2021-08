Senado retalia Bolsonaro adiando Mendonça

O Senado “segura” a indicação do ex-ministro da Advocacia-Geral da União para o Supremo Tribunal Federal para retaliar ameaças do presidente Jair Bolsonaro à Corte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, havia planejado dar início à tramitação do nome do indicado ainda neste mês, mas adiou a decisão sem explicar por quê. Isso está sendo feito porque o presidente da República subiu o tom da crise entre os Poderes no fim de semana a um ponto insuportável, quando anunciou que pedirá ao Senado o impeachment dos ministros do Supremo Luís Roberto Barroso, também presidente do TSE. e Alexandre de Moraes, relator de investigações que atingem o chefe do Executivo e seus filhos. Fica no ar a pergunta: até quando os senadores resistirão ao cabo de guerra com o capetão sem noção na tradição de omissão.

Assuntos para comentário na terça-feira 17 de agosto de 2021

1 – Haisem – Senado atrasa indicação de André Mendonça para o STF – Este é o título de uma chamada de primeira página da edição impressa do Estadão de 17 de agosto de 2021 – O que significa essa decisão dos senadores de por em risco a indicação do segundo nome por Jair Bolsonaro para o plenário do Supremo Tribunal Federal

2 – Carolina – Governo omite índice de risco de racionamento de energia – Este é o título de outra chamada de primeira página do jornal desta segunda-feira – A que riscos o cidadão brasileiro é exposto pela falta de transparência da autoridade pública federal sobre a atual crise hídrica

3 – Haisem – Afegãos tentam fuga em massa do Taleban, Biden se defende – Esta é a manchete de primeira página do Estadão de hoje. O que motiva os cidadãos do Afeganistão a sacrificarem as próprias vidas para não ficarem sob o domínio dos radicais e a quais argumentos o presidente dos Estados Unidos apelou para tentar explicar o fiasco monumental da retirada das tropas norte-americanas do país

4 – Carolina – Mourão diz ser difícil impeachment no STF – Esta é a manchete do alto da Página A 6, da Editoria de Política do Estadão do dia. Em que se baseia o vice-presidente para apostar na recusa da pressão do presidente contra os ministros do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes

5 – Haisem – A lenta e gradual destruição da democracia – Este é o título de seu artigo semanal, que acaba de ser publicado no blog do Nêumanne do portal do Estadão que está circulando. Como e por que o Estado Democrático de Direito tem enfrentado tantas dificuldades na atual gestão federal dos Poderes Executivo e Legislativo

6 – Carolina – Congresso está há 20 anos sem julgar contas presidenciais – Esta é a principal notícia publicada hoje na Página A 8, da Editoria Política do jornal que está circulando. Dá para justificar um desmazelo tão grande em relação aos gastos da cúpula do Poder Executivo, uma obrigação do Legislativo