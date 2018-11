Senado e STF contra povo

O reajuste concedido em votação de sopetão no Senado depois de seu presidente demitido pelo povo do Ceará nas urnas, Eunício, ter negociado à sorrelfa com o presidente do STF, Toffoli, que deu a desculpa estúpida e cínica de que os R4 bilhões gastos com 11, enquanto milhões estão desempregados morando nas ruas, estão dentro do teto e o poder é autônomo, é um pontapé na cara de cada cidadão, que Jair Bolsonaro, tentou defender em sua primeira visita a Brasília depois de eleito presidente. Se gostar do vídeo, por favor, dê um like, se inscreva no meu canal e, se clicar no sininho, será avisado sempre que eu gravar e publicar outros. Poderei também ser encontrado no Jornal Eldorado, de segunda a sexta, das 7h30m às 8 h, na eldorado@estadao.com,net, nno Estadão às 5 na TV Estadão, esporadicamente, diariamente no Blog do Nêumanne (https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/) e no meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com).

Para ver o vídeo no Youtube clique aqui