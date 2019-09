Senado dá poder absoluto a STF

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) apresentou PEC que limitaria o poder absoluto dos 11 ministros do STF, pois imporia limites a pedidos de vista e decisões cautelares monocráticas no âmbito dos altos tribunais. O projeto obteve 38 votos, 11 menos do que precisava para ser aprovado, 49, três quintos , ou seja, maioria qualificada, e teve 3 menos do que a absoluta, 41. A votação foi liderada pelo presidente Davi Alcolumbre e pelo ex-desafeto e seu atual mais novo amigo de infância, Renan Calheiros, que alegaram autonomia dos poderes. Os pendurados em processos no STF lhe deram poder absoluto e isso afastou mais os senadores da sociedade, que os desprezará também por terem o Supremo na pior conta, e com toda razão.Direto ao Assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

