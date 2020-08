Senado assaltou pagador de impostos

Ao derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro à quebra do compromisso de entes federativos congelarem vencimentos de servidores até dezembro de 2021, como se combinou na reunião dele com os governadores, o Senado descumpriu compromisso assumido e criou uma bomba fiscal que explodirá no bolso do cidadão brasileiro. A infausta decisão demonstra claramente que a chamada classe política só tem compromisso mesmo com a casta burocrática que a cerca. Mesmo tendo o chefe do Executivo sido dúbio na hora da votação original, que passou por maioria e só vetou sob pressão do ministro da Economia, Paulo Guedes, não há justificativa alguma para os ditos varõeds da República agirem como moleques tirando comida da bolsa do pobre para deixarem seus cupinchas se fartarem na hora da merenda. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.