Sem oxigênio, Manaus pede socorro

1 – Um dia após haver recebido a inócua visita do inútil general Pesadello, doentes de covid morrem às tulhas asfixiados às portas dos hospitais da capital do Amazonas neste país sob o desgoverno do capitão sem noção. 2 – Enquanto isso, o lunático mandrião finge não saber que seus bajuladores em cargos muito bem remunerados planejam encenação de glorificação do início do inexistente programa de vacinação no Picadeiro tampa de penico do Planalto. 3 – O liberal de araque mandou avisar que proibirá empresários de comprarem doses de vacinas para aplicação em seus funcionários, numa reedição intervencionista à la Hitler e Chávez. 4 – Deputados aprovaram pela segunda vez na história segundo impeachment de Donald, e cidadãos norte-americanos são vacinados, enquanto seu pato manco brasileiro sabota imunização por aqui. Direto ao assunto. Inté. Só a verdade nos salvará.

