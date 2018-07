Sem medo de ser parcial

A dois meses de assumir lugar de Cármen Lúcia na presidência do STF, ministro Dias Toffoli desprezou princípio elementar de imparcialidade do juiz de qualquer instância, ao se permitir mandar soltar o ex-chefe da Casa Civil no primeiro mandato de Lula José Dirceu, sob cujas ordens trabalhou, o que já havia feito antes ao decidir causas sobre o próprio ex-presidente, em cujo desgoverno foi advogado-geral da União. Da mesma forma, não deu a mínima para jurisprudência decidida pelo menos três vezes pela maioria de seus colegas de colegiado ao conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade às instâncias superiores, deixando claro que o que lhe concedeu não foi o privilégio da prisão domiciliar, mas plena liberdade para fazer o que bem entender. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde as 6 horas da quarta-feira 4 de julho de 2018.

Para ouvir clique aqui