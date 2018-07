Sem limite

Cobrança desaforada do ministro do STF Dias Toffoli ao juiz Sérgio Moro por ter este intimado o estimado ex-chefe dele, José Dirceu, a adotar medidas cautelares, entre as quais a colocação de tornozeleiras, é sinal de que assumirá a presidência da Suprema Corte em setembro, no lugar de Cármen Lúcia, já não tendo mais limite nenhum que seja adotado por senso de pudor ou de perigo. Primeiramente porque desobrigou um condenado de cumprir pena após decisão na segunda instância e, portanto, contrariou jurisprudência da maioria do colegiado a que pertence e que presidirá. E também por se dizer ofendido com decisão natural do juiz sem antes comunicar que não concedia ao réu regalias de prisão domiciliar, mas de liberdade plena e sem freios.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 4 de julho de 2018, às 7h30m)

1 – Haisem Até quando ficará solto o empresário Eike Batista, que o juiz federal Marcelo Bretas, da Lava Jato no Rio, acaba de condenar a 30 anos de prisão por ter pago propinas ao ex-governador de seu Estado, Sérgio Cabral?

2 – Carolina Até que ponto é verdade o que disse o ministro do STF Marco Aurélio Mello em Coimbra, Portugal, que há três Supremos no Brasil e isso produz descrédito para a Justiça em nosso País?

3 – Haisem Afinal quem, nesse entrevero entre o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli e o juiz federal de primeira instância Sérgio Moro, tem razão e quem não tem?

4 – Carolina Se Lula não acredita na Justiça brasileira, como acaba de declarar numa carta que acaba de ser divulgada, por que então sua defesa apresentou 78 recursos somente no processo em que foi condenado por cobrança de propina e ocultação de patrimônio do triplex do Guarujá?

5 Haisem A revelação feita por Andreza Matais na Coluna do Estadão de que a nora de Lula, Marlene Lula da Silva, era funcionária fantasma do Sesi à época em que a entidade era presidida por Jair Meneguelli, que sucedeu o ex-presidente na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, pode servir para alguma coisa de útil para o futuro do País?

6 – Carolina Por que o ministro do STF Luis Roberto Barroso determinou que o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, lhe entregue a declaração de rendas da mulher, Andrea Eunice Haas?

7 – Haisem Você se surpreendeu com a notícia dada numa série de reportagens do jornal O Globo a respeito da instrumentalização pelo líder do governo Temer na Câmara, André Cunha, do PSC de Sergipe, na estatal DataPrev?

8 Carolina O que você nos tem a dizer sobre a condenação de nove militares da reserva e de um ex-diretor de um presídio chileno na ditadura militar de Augusto Pinochet pela justiça chilena pela execução do músico Victor Jara em 1973?