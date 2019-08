Se não tem lei STF inventa

A reação a delação do Palocci, que venho comentando, já começou. A “Força” contra ataca. O contra ataque da “Força” veio rapidamente com a anulação da condenação do ex-presidente do BB e da Petrobrás Aldemir Bendine pela Segunda Turma do STF com votos vencedores de Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes e vencido do relator Edson Fachin. É a velha política tomando o seu espaço de volta. Esse movimento está em marcha e tem uma organização subterrânea: Maia, Gilmar, Lula e Bolsonaro. Para sair desta lista, o presidente precisa vetar na íntegra a lei contra abuso de autoridade.

Para ouvir clique no link abaixo e, em seguida, no play:

https://soundcloud.com/jose-neumanne-pinto/neumanne-290819-direto-ao-assunto



Para ouvir no Blog do Nêumanne, Política, Estadão, clique no link abaixo: