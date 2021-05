Sem insumos, imunização pela metade

Em meio à falta de vacinas contra a covid-19, o número de brasileiros que estão com a segunda dose do imunizante atrasada triplicou em um mês e já chega a 5 milhões, segundo levantamento o Estadão na base de dados de vacinados do Ministério da Saúde, disponível no site Open Datasus, que apurou que 1,5 milhão não havia voltado para tomar a segunda dose. Na segunda quinzena de abril, centenas de cidades tiveram que interromper a aplicação da Coronavac por causa do atraso na entrega de novos lotes do produto, causada pela falta de insumos para a produção, cuja importação da China foi paralisada. A gestão federal da Saúde tornou a oportunidade de combater a pandemia da covid-19 com a imunização de todos os adultos ainda este ano um tiro no escuro no Brasil, assumindo sua condição de pária no mundo.

Assuntos para comentário da quarta-feira 19 de maio de 2021

1 – Haisem – Atraso na segunda dose de vacina já afeta cinco milhões de brasileiros – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão desta quarta-feira. Em que falhou a campanha de imunização ao deixar tanta gente sem completar a vacinação necessária para deter o contágio do novo coronavírus no Brasil

2 – Carolina – Ernesto atribui a Pazuello estratégia para vacinas – Este é o título de uma chamada de primeira página do jornal deste 19 de maio. O que está exposto nesta transferência de responsabilidade do governo federal em relação à pandemia da covid-19

3 – Haisem – Para evitar greve, governo afaga caminhoneiros – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do Estadão de hoje. Por que se tornou necessário à autoridade pública ceder à chantagem dos transportadores de bens nas rodovias para evitar uma crise ainda maior

4 – Carolina – Deputado confirma articulação de Ramos – Este é o título de reportagem publicada na página A10 da Editoria Política do jornal. Qual é a importância da revelação do deputado Hildo Rocha, do MDB do Amazonas, implicando o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência e atual chefe da Casa Civil na negociação do orçamento clandestino

5 – Haisem – Marinho deve ir à Câmara explicar orçamento secreto – Este é o título de outra chamada na primeira página do jornal que está circulando. Se o bolsolão é obra da Câmara ou do ex-ministro da Secretaria-Geral do Governo, o que justifica a convocação do ministro da Infra-Estrutura para ir ao Congresso justificar-se a respeito dele

6 – Carolina – Material reciclável vira moeda para trocar por comida – Este é o título de mais uma chamada na primeira página do Estadão. O que levou à situação dramática em que o País se encontra agora na questão da segurança fundamental em plenas pandemia e crise da economia