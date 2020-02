Segunda instância de volta

O senador Major Olímpio, líder do PSL, levará ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um abaixo-assinado exigindo o desatrelamento do projeto da Casa sobre a reforma do Código Penal ao projeto da Câmara contra a jurisprudência do STF que proíbe juiz de autorizar a começar cumprimento de pena de condenados em segunda instância. O projeto tem poucas chances de ter sucesso, pois o Centrão conseguiu do destinatário e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ambos do DEM, compromisso de votar primeiro a PEC dos deputados e, depois, o PL dos senadores. Mas as decisões do Centrão e do STF precisam ser mesmo combatidas.

Assuntos do comentário da quinta-feira 13 de fevereiro de 2020

1 – Haisem – Quais são, a seu ver, as chances de o grupo Muda Senado conseguir reverter a mudança da jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, que proibiu o começo de cumprimento de pena de condenados em segunda instância

2 – Carolina – Por que o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, insiste tanto em insultar o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, em audiências públicas na Câmara, como ontem

3 – Haisem – Com general na Casa Civil, Planalto terá só militares – é a manchete do Estadão ontem. O que explica a substituição de Onyx Lorenzoni pelo general Braga Neto na cúpula do governo de Jair Bolsonaro

4 – Carolina – Bolsonaro cobra Osmar Terra por contrato suspeito – revela título de reportagem publicado na página A8 da editoria de Política do Estadão. Em que isso pode influir no roque de xadrez do primeiro escalão do governo federal

5 – Haisem – Você entendeu por que Flávio Bolsonaro se pronunciou sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega, mas o pai dele, presidente da República, preferiu calar

6 – Carolina – O que você tem a dizer sobre a notícia publicada pela Folha de que auditoria revela 59 anomalias graves cometidas pelo governo estadual tucano na obra da Rodoanel, paralisada no rastro da Lava Jato

7 – Haisem – Dólar alcança maior cotação e Guedes acha positivo – informa título de chamada no alto da primeira página do Estadão. Como explicar isso

8 – Carolina – Papa rejeita ordenação de casados – é outra informação dada em primeira página no Estadão de hoje. O que, em sua opinião, mantém essa vetusta e singular tradição da Igreja Católica