Ao desautorizar o uso de tornozeleiras, determinado pelo juiz Sérgio Moro, por seu ex-chefe José Dirceu, sem que a defesa sequer tivesse requerido, o ministro Dias Toffoli deixou claro que está no STF prioritariamente para funcionar como auxiliar dos advogados do ex-chefe da Casa Civil de Lula. E isso a dois meses de assumir a presidência da chamada Corte, dando ideia do que espera o Brasil em matéria de Justiça no futuro próximo. Confirmando ser, de fato, a “suprema tavolagem federal”, como descrevi em meu artigo em circulação desde segunda 2, a postura do ex-advogado geral da União no governo Lula deu mais um sinal de que a última instância continuará desfazendo o combate à corrupção por primeira e segunda instâncias. Se toca, Toffoli!

1 – Haisem O País se pergunta perplexo depois de saber que Dias Toffoli mandou tirar as tornozeleiras que Sérgio Moro mandou José Dirceu usar e que negou o pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, por um novo adiamento pedido para o inquérito que investigava o ex-ministro de Temer Bruno Araújo, que nem do PT é, mas do PSDB: quais poderão ser os limites que se poderão impor ao futuro presidente do Supremo Tribunal Federal?

2 – Carolina Se Antônio Palocci cumprir sua promessa de abrir seus computadores para a Polícia e o Ministério Público Federais para fornecer documentos de negociatas nos governos petistas de Lula e Dilma, isso poderá alterar em que as atuais perspectivas da Lava Jato?

3 – Haisem O que está levando o Ministério Público de São Paulo a contestar os acordos de leniência firmados entre a Operação Lava Jato e a empreiteira Odebrecht?

4 – Carolina Que dúvidas você passou a ter sobre o combate à corrupção no Brasil com a apreensão de 860 mil reais numa mala no aeroporto de Guarulhos?

5 – Haisem Aonde a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pretende chegar ao pedir ao Supremo Tribunal Federal para usar trechos da delação premiada que ainda está sendo negociada com o empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS, sobre os poderosos ministros de Temer Moreira Franco e Eliseu Padinho, ambos do MDB?

6 – Carolina Quais são as chances de Andrés Manuel López Obrador corresponder às enormes expectativas no mundo em geral e na América Latina em particular em torno de soluções que poderá dar sobre temas difíceis como a violência do tráfego de drogas e o problema da fronteira com os Estados Unidos?

7 – Haisem – De onde os coleguinhas jornalistas tiraram essa história de que López Obrador será o primeiro presidente mexicano de esquerda?

8 – Carolina O que nosso maior craque, Neymar, precisa fazer para enfrentar essa onda de assédio contra ele, da qual participam ressentidos, com ou sem motivos, de todas as áreas e países como o ator de Harry Potter, Matthew Lewis, o técnico do México, Juan Carlos Osório, Lothar Mattaus?

