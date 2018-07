Falência múltipla do Estado

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na segunda-feira 8 de janeiro de 2017 abordando os seguintes temas: a crise da segurança publica em Natal, a situação dos presídios tratada de forma atabalhoada por governadores, governo federal e Judiciário; orçamento da Educação e da Saúde prejudicado pelo Fundão Partidário para as eleições; Temer batendo recorde de emendas parlamentares; a vida e a morte de Carlos Heitor Cony e o anúncio da volta das chuvas para o sertão. Alexandre Garcia constatou o otimismo de empresários para 2018; que mexer na “regra de ouro” assusta os investidores; e o problema maior é a insegurança pública, agora em Goiás. Eliane Cantanhêde tratou da entrevista de Luciano Huck no Faustão de domingo.

