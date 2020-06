Sara teve o que pediu

A militante bolsonarista Sara Fernanda Giromini, que usa o codinome de Sara Winter, britânica, criminosa duas vezes (por ter sido espiã e nazista), teve, enfim, o que praticamente pediu: foi presa. Líder de um insignificante movimento golpista, que participa de atos antidemocráticos, clamando por Ato 5, intervenção militar com Bolsonaro e outras sandices, responde agora na cela por crimes contra a Lei de Segurança Nacional. Desaforada, desafiou o relator do inquérito no STF, Alexandre de Moraes, a uma briga de socos e ameaçou de invadir sua casa após localizar seus empregados domésticos. Ao contrário do que esperava, seu ídolo, o “mito” Bolsonaro, não apareceu para tirá-la da cadeia e ela apelou para o direito ao silêncio no primeiro depoimento feito à Polícia Federal.

Assuntos para o comentário da terça-feira 16 de junho de 2020:

1 – Haisem – PF prende extremista de grupo pró-governo – diz título de chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão hoje. Que conseqüências a prisão de Sara Geromini, líder do grupo dito “300 pelo Brasil”, pode ter na tensão entre Poderes da República, existente agora

2 – Carolina – Retomada no Brasil deve ser mais lenta que em 90% dos países – é a manchete de primeira página do Estadão hoje. Qual sua explicação sobre mais esta tragédia que se abaterá sobre o Brasil após a funesta passagem do novo coronavírus no País

3 – Haisem – STJ adia julgamento de Flávio Bolsonaro sobre caso Queiroz – é o título de notícia dada na capa do Portal do Estadão hoje. O que pode justificar esses adiamentos repetidos da investigação sobre a contabilidade do primogênito do presidente da República na Assembleia do Rio, que nem aparenta ser assim tão difícil de resolver

4 – Carolina – O submundo mental do capitão enxofre – é o título de seu artigo semanal no Blog do Nêumanne. Qual é seu diagnóstico sobre os riscos de golpe e de impeachment causados pela exótica ala chamada de ideológica do governo Bolsonaro

5 – Haisem – Que observações você tem a nos fazer sobre a nota do ministro da Justiça, André Mendonça, minimizando o foguetório contra a sede do Supremo Tribunal Federal e contradizendo todas as reações de outras autoridades da República que se pronunciaram a respeito

6 – Carolina – Com aval de Bolsonaro, Mendonça pede investigação de post de jornalista – é o título de notícia de capa do Portal do Estadão nesta manhã. Em que esse fato o preocupa no que se refere à liberdade de expressão de verdade no Brasil atual