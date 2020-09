São Paulo volta às aulas

O prefeito Bruno Covas (PSDB) já decidiu que as aulas na capital devem voltar ainda este ano e não serão adiadas para 2021, como fizeram cidades da região metropolitana. Segundo fontes da Prefeitura, ele deve anunciar nesta quinta-feira, 17, que escolas poderão começar com atividades extracurriculares em outubro. Covas pode também autorizar aulas apenas no 3º ano do médio mês que vem. A volta total às aulas, de fato, vai ser reavaliada e possivelmente deve ocorrer no início de novembro. A decisão de retornar com atividades extracurriculares no dia 7 de outubro vai permitir que escolas públicas e privadas ofereçam inglês, aulas de esportes, recreação, entre outras, desde que de acordo com os protocolos sanitários de distanciamento e higiene. No casos das escolas municipais, seriam atividades no contraturno. Estou totalmente de acordo.

1 – Haisem – Cidade de São Paulo decide pela retomada de aulas ainda em 2020 – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão de hoje. O que você acha dessa decisão da Prefeitura do maior município brasileiro neste momento ainda preocupante da pandemia de covid-19

2 – Carolina – Por obras, educação e área social devem perder verbas – este é o título de uma chamada no alto da primeira página do jornal. Qual, em sua opinião, é a motivação do governo federal para fazer essa opção de dar prioridade no Orçamento que prejudica claramente a pauta social

3 – Haisem – Europa cobra ação ambiental e ameaça parar importações – Este é o título de outra chamada na primeira página do Estadão. Em seu ponto de vista, esse puxão de orelhas na gestão populista de direita de Jair Bolsonaro surpreende alguém

4 – Carolina – Após nove cortes, Copom decide manter taxa Selic em 2% – O que revela, a seu ver, a notícia com este título na primeira página do jornal de hoje

5 – Haisem – Pelo menos cinco autoridades que foram à posse de Fux contraíram Covid – O que revela, na sua opinião, a notícia dada na capa do Portal do Estadão neste momento

6 – Carolina – Reforma administrativa, realismo fantástico – É o título do artigo do professor da Faculdade de Direito da USP Modesto Carvalhosa na página 2, de Opinião, do Estadão. Você concorda ou discorda dessa abordagem feita pelo ilustre jurista