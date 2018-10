São Paulo, a exceção

As pesquisas Ibope Estadão Globo sobre as eleições estaduais confirmaram nessa semana a principal característica da disputa federal com o surgimento de novos nomes atazanando a vida dos partidos tradicionais nos grandes Estados brasileiros. No segundo maior colégio eleitoral do País, Romeu Zema, do Novo, mantém uma distância confortável do tucano Antonio Anastasia, de 66% a 34%. No Rio de Janeiro, a tendência é semelhante com a folgada margem do candidato do PSL de Jair Bolsonaro, Wilson Witzel, de 60% a 40% sobre Eduardo Paes, do DEM. Em São Paulo, porém, João Doria do PSDB, tem 52% a 48% de Márcio França, exceção que está confirmando a regra. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 18 de outubro de 2018.

