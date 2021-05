Salles, ministro de Bolsonaro, acusado de corrupção

1 – O #ministrodomeioambiente, #ricardosalles, sofreu mandados de #buscaeapreensao e #quebradesigilobancario por ordem do #ministrodostf #alexandredemoraes, por protagonizar a #operacaoakuandaba, que investiga venda de madeira extraída ilegalmente. 2 – O #exministrodasaude #eduardopazuello mentiu pelo menos dez vezes em depoimento prestado na #cpidacovid no #senado. 3 – #licitacao para compra de #ferramentadeespionagem expôs disputa entre o vereador do #rio #carlosbolsonaro e #comandosmilitares. 4 – O #deputadohildorocha disse que a negociação do #bolsolao foi feita no gabinete do #secretariogeraldapresidencia, #generalluizeduardoramos, e não no #congresso. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

