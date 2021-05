Aras faz tudo para salvar Salles

O vice-procurador-geral da República Humberto Jacques de Medeiros entrou com um agravo regimental no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a recusa do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em abdicar da relatoria da ação que gerou busca e apreensão contra o ministro do meio Ambiente, Ricardo Salles. No agravo, o procurador apresenta duas alternativas: levar a questão ao presidente do Supremo, Luiz Fux, ou diretamente ao plenário do tribunal. O relator do inquérito da PF no STF, aliás, levantou nesta quarta-feira, 26, o sigilo dsobre a participação de agentes públicos na exportação ilegal de madeira, que atinge o ministro do meio Ambiente, Ricardo Salles. Alexandre fez muito bem em tornar público o processo da PF para driblar manobras do PGR para manter a fantasia da honestidade da gestão Bolsonaro.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para o comentário de quinta-feira 27 de maio de 2021

1 – Haisem – Moraes rejeita recurso de PGR sobre Salles – Este é o título de chamada de primeira página do Estadão deste 27 de maio de 2021. O que mais o impressiona nessa queda de braço entre o relator do Supremo Tribunal Federal sobre a investigação da corrupção no alto escalão do governo Bolsonaro e o procurador-geral da República, Augusto Aras.

2 – Carolina – Agravamento da covid faz São Paulo recuar da flexibilização – Este é o título de outra chamada de primeira página do jornal desta quinta-feira. Que efeitos negativos podem ser provocados pelo abre-fecha com que as autoridades públicas tratam a circulação dos cidadãos com as taxas ainda altíssimas de contágios e óbitos

3 – Haisem – Biden pede que inteligência dos Estados Unidos investigue a origem do vírus – Este é o título de mais uma chamada na primeira página do Estadão que está circulando. O que esse tipo de providência ajuda no combate à pandemia da covid 19

4 – Carolina – Fuga de profissionais para os Estados Unidos é a maior da década – Esta é a manchete de primeira página do jornal de hoje. Que razões você encontra para esse fluxo maior de emigração justamente num momento em que todos estão em casa aqui e lá

5 .- Haisem – Generais vão passar por teste com generais em viagem à Amazônia para inaugurar ponte – Este é o título de uma chamada na editoria de Política do Portal do Estadão que está circulando hoje. O que sua experiência permite prever o que será desse “teste”

6 – Carolina – Bolsonaro consegue proferir quase diariamente algo que ofende à razão – Este é o título de uma chamada da editoria Política do Portal do Estadão para a coluna semanal de William Waack. Quais são as conseqüências dessa prática diária do irracionalismo na administração de um país do tamanho do nosso