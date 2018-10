Saia-justa marca Ferreira Gomes

Depois que seu irmão, Ciro Gomes, candidato derrotado no primeiro turno à Presidência da República pelo PDT, viajou para a Europa, frustrando as expectativas do PT de que assumiria a coordenação da campanha de Lula/Haddad no segundo turno, o ex-governador do Ceará Cid Gomes criou mais uma saia-justa para os aliados. Em evento político para marcar a adesão do PDT às pretensões do PT no Estado, ele acusou num discurso as pessoas que se acham donas da verdade, “que acham que podem tudo, que acham que os fins justificam os meios” de terem criado Bolsonaro. Sob vaias de militantes do PT, o irmão de Ciro vaticinou que eles vão perder feio. E é bem feito! Imagine quando Ciro voltar. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da terça-feira 16 de outubro de 2018.

