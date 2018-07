Vale tudo pelo poder

Desde sua fundação, o Partido dos Trabalhadores (PT) sempre oscilou entre a adesão à velha democracia burguesa e à ruptura revolucionária do Estado de Direito, sempre que a ordem constitucional prejudique seus projetos de poder. É o que acontece nesta semana, iniciada com a tentativa frustrada do desembargador Rogério Favreto, do TRF-4, de soltar Lula na marra e que agora continua com a enxurrada de habeas corpus protocolados no Tribunal Superior de Justiça. Mal a presidente do STJ, Laurita Vaz, negou 143 pedidos padronizados de habeas corpus para o petista preso, ficou sabendo que invadiram a secretaria mais 105 nos mesmos moldes. Essa avalanche, que paralisa o tribunal em férias, é mais do que chicana: é criminosa sabotagem.

1 – Haisem Como é possível que, depois de ter rejeitado 143 habeas corpus padronizados para Lula mais 105 já foram protocolados na portaria do Tribunal Superior de Justiça ontem?

2 – Carolina O que a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pretende ao pedir ao Superior Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça punição exemplar para o desembargador Rogério Favreto, que no domingo armou o maior barraco para soltar seu ex-chefe Luiz Inácio Lula da Silva, contrariando Deus, o mundo e o povo da rua?

3 – Haisem Por que se tornou necessária e até que ponto será obedecida a proibição pela juíza das execuções penais de Curitiba, Carolina Lebbos, para que o mais popular presidiário do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saia de sua cela na Superintendência da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba, para participar de debates e comícios na campanha eleitoral?

4 – Carolina A quem interessa divulgar notícias falsas ou parciais como a de que o juiz Sérgio Moro estava de férias em Portugal quando respondeu à convocação feita pelo desembargador Rogério Favreto para mandar soltar Lula e a de que a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, mandou soltar o médico Roger Abdelmassih, acusado de estuprar suas pacientes?

5 – Haisem Se a obrigação de pagar frete mínimo viola o princípio constitucional do primado da economia de mercado e proíbe qualquer tipo de tabelamento, como você tem insistido aqui, por que, então, a Câmara dos Deputados aprovou relatório do deputado Osmar Terra (MDB-RS) instituindo essa modalidade? E, de lambujem, os transportadores ainda foram anistiados do pagamento das multas que lhes são cobradas por violar preceitos legais com a inclusão no relatório de projeto do deputado Nelson Marquezelli, dono de caminhões?

6 – Carolina A manchete do Estadão hoje – Pautas aprovadas no Congresso têm custo superior a 100 bilhões de reais – chega a ser assustadora. O que é possível fazer para cobrar do Poder Legislativo o mínimo de responsabilidade social numa crise tão grande como é a do Brasil agora?

7 – Haisem Mesmo sem custo para o contribuinte, a decisão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados inocentando o deputado João Rodrigues, condenado pelo Supremo, altera em alguma coisa a imagem perante o povo do Poder Legislativo, que representa o cidadão?

8 – Carolina O que você tem a dizer da definição da final da Copa do Mundo da Rússia entre as seleções da França e da Croácia?