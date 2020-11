Rua já para Bolsonaro e Anvisa

1 – Post nojento de Jair Bolsonaro festejando a própria vitória pelo suicídio de um voluntário nos testes da ColronaVac, vacina da parceria do SinoVac com o Butantã, e adiamento por um dia para autorizar a reabertura da pesquisa depois de ter recebido instrução neste sentido do comitê internacional responsável comprovam que a Anvisa e a Presidência da República estão mancomunados. Improbidade administrativa de um e crime de responsabilidade do outro. Rua urgente para ambos. 2 – As frases tresloucadas do presidente na terça-feira são vãs tentativas de esconder as revelações dos crimes do primogênito sonso Flávio de extorsão dos servidores de seu ex-gabinete na Alerj. 3 – Substituição de auxílio por dívida dos pobres na pandemia é promessa criminosa de campanha do usuário confesso de uso de caixa 2, Lorenzoni, na disputa em 2022 pelo governo do Rio Grande do Sul. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

