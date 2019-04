Roubalheira faz mal à economia

Ao contrário do que garantem burocratas, políticos e empresários suspeitos e seus advogados, a corrupção é muito nociva à economia do País – concluíram os participantes do debate sobre Operações Lava Jato e Mãos Limpas no auditório do Estadão na segunda-feira 1 de manhã, a saber, os ministros da Justiça, Sérgio Moro, e do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, o procurador Deltan Dallagnol e a economista Maria Cristina Pinotti., Os debatedores também criticaram uma eventual modificação da jurisprudência do Supremo que autoriza a prisão de condenados em segunda instância. Aliás, o pedido do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, para adiar a sessão do julgamento dessa decisão deixa claro que tudo indica que tudo ficará como está. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

