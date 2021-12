Rosa, quem diria, cedeu a Lira e Pacheco

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou a execução das emendas de relator-geral do orçamento previstas para o ano de 2021. O dispositivo é a peça central do esquema do orçamento secreto, no qual parlamentares indicam a destinação de recursos para suas bases eleitorais, sem que sejam adotados critérios técnicos, em troca de votar a favor das propostas do governo. A relatora atendeu, em caráter provisório, o pedido dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para suspender o trecho da decisão anterior, que impedia novas indicações este ano. Os parlamentares argumentam que o fim dos repasses paralisaria setores essenciais da administração pública. O recuo da ministra é inexplicável. A bala de prata da democracia é a transparência..

7 de dezembro de 2021

1 – Haisem – Ministra do STF muda de ideia e libera pagamento de orçamento secreto – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão de 7 de dezembro de 2021. A seu ver, o que teria provocado a mudança de 180 graus na decisão de Rosa Weber, relatora do orçamento secreto no Supremo

2 – Carolina – Mesmo com a PEC dos Precatórios, governo vê rombo de 2 bilhões e 600 milhões de reais – Este é o título de uma chamada de primeira página no jornal desta terça-feira. Até que ponto, em sua opinião poderá chegar o buraco no dinheiro disponível para o governo federal gastar este ano

3 – Haisem – Estudo relaciona princípio do Viagra a menor risco de se ter Alzheimer – Este é o título de outra chamada de primeira página no Estadão de hoje. Como você recebe essa notícia alvissareira a respeito da moléstia que tem prejudicado a vida de tantos idosos no mundo todo

4 – Carolina – PF não pode ser envolvida em disputa política ou ideológica, diz diretor-geral – Este é o título de notícia que dada com o maior destaque na página A8 da editoria política do jornal do dia. A que conclusões você chega após a leitura desta entrevista exclusiva do delegado Paulo Maiurino

5 – Haisem – E o sertão vai virar deserto… – Este é o título de seu artigo publicado no Blog do Nêumanne no portal do Estadão que está circulando. De onde você tirou a conclusão dessa inversão da profecia do beato Antônio Conselheiro, segundo a qual o sertão iria virar mar

6 – Carolina – Em que a decisão da empresa israelense Pegasus de interromper a venda do sistema de espionagem a vários países está atingindo o Brasil