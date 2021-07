Ronnie Von, o príncipe que não quis ser rei

1 – En #doisdedosdeprosa, #ronnievon revela como fez da versão de #girl, do álbum #rubbersoul dos #beatles,#meubem, o primeiro sucesso de sua carreira. 2 – Conta também como #paulinhomachadodecarvalho cobriu a oferta da #excelsior para lançar seu primeiro programa de TV para evitar concorrência com a #jovemguarda, #opequenomundoderonnievon. 3 – Mostrou o boneco do #pequenoprincipe, feito por artesãos tchecos e presenteado por Consuelo, viúva do escritor #antoinedesaintexupery, criador do personagem que inspirou o apelido que lhe foi dado por #hebecamargo. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver o vídeo no YouTube clique aqui