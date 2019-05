Rodriguinho tenta tapear todo mundo

Rodrigo Maia disse nos EUA que está se desdobrando para aprovar a Reforma da Previdência, cujo texto preparado pela equipe do governo federal sob a supervisão de Paulo Guedes e coordenação de Rogério Marinho, passou pela CCJ e agora está para ser votado no plenário da Câmara. que ele preside. Mentira! ele está mesmo é nos bastidores da conspiração para que a própria Câmara apresente um projeto alternativo, com a cumplicidade do presidente da comissão, Marcelo Ramos. Ou seja, quer empurrar com a barriga a votação do primeiro e importante passo a ser dado para destravar a economia e, como objetivo final, reduzir o desemprego. É um jogo sujo. E Bolsonaro não podia ter sancionado o projeto de lei da Câmara que perdoa dívidas de multas dos partidos numa anistia que acontece de 14 em 14 meses desde 1995. Na minha opinião, ele tinha de ter vetado. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver o vídeo do YouTube clique aqui