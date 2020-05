Robôs de Bolsonaro em risco de extinção

Um dia depois de ter comemorado Operação Placebo do MPF e da PF com autorização do STJ, Bolsonaro teve de mover seu mais recente advogadinho particular, o puxa-saco presidencial da república bananeira do Vale do Ribeira, onde ele foi criado, o petista baiano Augusto Aras, para tentar desativar a devassa nos pelotões virtuais (e criminosos) de fuzilamento de reputações de inimigos, decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes com quebra de sigilo bancário e fiscal dos financiadores Luciano Hang, Edgar Corona, Rey Bianchi e Winston Lima, aos quais serve como despachante-mor da república do compadrio e apoiadores como Carla Zambelli, Bia Kicis, Sara Winter, Allan dos Santos, Douglas Garcia, do bloco carnavalesco Porão do Dops, Carteiro Reaça e Roberto Jefferson, corrupto e alcaguete do Mensalão do PT e dono do PTB do Centrão, que ele está comprando com cargos. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

