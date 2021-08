Roberta Miranda diz que nasceu artista

1 – A cantora e compositora #robertamiranda disse: “Eu não me fiz artista, nasci artista, meu timbre tem de tudo” na série #doisdedosdeprosa. 2 – Roberto Carlos lhe disse que repôs “Eu te amo, eu te amo, eu te amo” em shows por causa do sucesso da gravação dela para novela “O Rei do Gado”. 3 – A paraibana criada em São Paulo compôs seu sucesso “A Majestade o Sabiá!! em 5 minutos tocando e escrevendo diante de sua sabiá Merlin. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui