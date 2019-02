Ridículo veste laranja

A palhaçada organizada pelo PSOL, legenda de extrema esquerda na representação política brasileira, durante a visita que o presidente Jair Bolsonaro fez ao Congresso para levar o projeto da reforma da Previdência, é uma demonstração inequívoca da forma leviana, covarde e burra com que a chamada “resistência” está se comportando na luta política travada na democracia brasileira. Enquanto a equipe técnica do governo levou aos representantes do povo na Câmara e no Senado um estudo sério sobre um problema grave, cuja solução poderá ser capital para reorganizar as contas públicas no Brasil, os parlamentares psolistas se vestiram de laranja numa encenação mambembe e cretina. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 21 de fevereiro de 2019.

