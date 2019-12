Ricardo Coutinho e seus comparsas

O ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho, flagrado pela PF e pelo MP na Operação Calvário – O Juízo Final 7, fugiu para o exterior e só voltou para o Brasil no primeiro dia das férias forenses. A estratégia deu certo: foi levado ao presídio comum, em João Pessoa, na madrugada do sábado e já à tarde o ministro Napoleão Maia, substituindo de forma esquisita o plantonista José Otávio de Noronha no STJ, decretou sua soltura. Em entrevista à Uol comparou-se com Lula, o que é uma espécie de confissão de seus crimes, revelados pessoalmente por três delatores no Fantástico, da Globo, para o país inteiro no domingo. A reportagem arrasadora pode decretar sua morte política. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui