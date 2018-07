Revolta e omissão

O FMI previu um recuo no crescimento do Brasil, parando com a recuperação da crise e prevendo crescimento de 1,8% por causa da obstrução das rodovias provocada pela paralisação de caminhoneiros e transportadoras, que provocou reação disparatada de um governo perdido e, em consequência, pane seca e crise de desabastecimento de víveres de primeira necessidade e pane seca de derivados de petróleo. Além disso, a parada também levou em conta os desarranjos da economia mundial. E ainda a falta de perspectivas positivas de um processo eleitoral tumultuado em que eventuais candidatos à Presidência que se apresentaram até agora nada trazem de novo e responsável. Isso deixa o brasileiro revoltado e omisso.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 24 de julho de 2018, às 7h30m)

Abaixo, os assuntos para o comentário da terça-feira 14 de julho de 2018:

1 – O Fundo Monetário Internacional tem razão ao reduzir a previsão de crescimento do Brasil para 1,8%, atribuindo-a à crise da paralisação dos caminhoneiros e transportadoras e à piora generalizada da economia global e que efeitos isso poderá causar na já abalada perspectiva de sairmos da crise da qual se imaginava que tínhamos começado a sair?

2 – Em que o indiciamento pela Polícia Federal por suspeita de propinas de 600 milhões nas obras do Rodoanel do ex-presidente da Dersa e ex- secretário dos Transportes Laurence Casagrande no governo Alckmin pode prejudicar a cada vez mais difícil tentativa de decolar do ex-governador tucano paulista em sua tentativa de voo direto à rampa do Planalto?

3 – Qual é a grande dificuldade que, mesmo na ponta de cima nas pesquisas, o deputado Jair Bolsonaro, ainda não se deu ao luxo de chamar um vice de seu, só seu?

4 – O empresário mineiro Josué Gomes da Silva disse ontem em contato pessoal com o ex-governador de São Paulo e presidenciável do PSDB, Geraldo Alckmin, que seu nome na chapa nada agregaria de novo eleitoralmente e, por isso, o liberou para procurar outro vice. Será que só ele percebe isso no meio de tantos políticos aparentemente pragmáticos e sabichões como o próprio Alckmin, Kassab, Jefferson, Waldemar e Paulinho da Força?

5 – Afinal de contas, o que é que Josué Gomes da Silva, filho de José Alencar, tem de tão especial para conseguir a unanimidade dos novos apoiadores de Alckmin para ser vice na chapa presidencial do tucano?

6 – Pensando bem, será que, pelo menos desta vez desta vez, você não vai reconhecer que Marina tem razão ao lembrar que o condomínio de Alckmin agora é exatamente o mesmo de Dilma em 2014?

7 – Quais são as chances de o novo texto da Constituição cubana, que aceita a propriedade privada e deixa em aberto o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ser aprovado no referendo popular após sessões de discussão abertas ao povo a serem iniciadas em 13 e 15 de agosto próximos?

8 – O que você tem a dizer sobre a celeuma racista que levou o craque Ösil, que joga no Arsenal, na Grã Bretanha, a desistir da seleção alemã depois da repercussão violenta das fotos de um encontro seu com o presidente turco, Recep Erdogan?