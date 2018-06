Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na manhã da quarta-feira 14 de fevereiro de 2017 opinando sobre as seguintes notícias: a violação do Código de Ética da Polícia Federal por seu desastrado-geral; o Rio abandonado por presidente, governador e prefeito justamente quando mais cidadãos e turistas precisavam de autoridade na ex-Cidade Maravilhosa, que está virando Hell de Janeiro (ou Réu de Janeiro?); o capítulo da Justiça Eleitoral na novela Vai, ministra!; o Carnaval do protesto patrocinado pelos traficantes de drogas; a miséria assolando a Venezuela bolivariana; a polícia israelense ao encalço de Netanyahu em Israel e o partido de Jacob Zuma impondo sua renúncia na África do Sul; e as piadas sem graça nem nexo da presidente do PT nas redes sociais. Alexandre Garcia comentou a taxa básica Selic, que não vai baixar mais; os desnutridos venezuelanos entrando no Brasil; e o dinheiro de Geddel e CEF, ponta de um imenso iceberg. E, em Direto da Fonte, Sonia Racy mostra como a Portela tenta depender cada vez menos de verba pública.

Para ouvir clique no link abaixo:

http://brasil.estadao.com.br/blogs/estadao-podcasts/ouca-os-colunistas-do-jornal-eldorado-desta-4a-feira-14-02-18/